Erano stati protagonisti di una dei tanti episodi di violenza che la scorsa estate si sono consumati sull'isola di Ponza. Sono finiti nei guai quattro ragazzi, tutti di Latina, che dopo le indagini dei carabinieri sono stati ritenuti responsabili di aver causato gravi lesioni ai danni di due giovani nel corso di una rissa che si era consumata a Ferragosto sull'isola lunata.

In quell'occasione due giovani di 26 anni sono stati aggrediti da un gruppo di loro coetanei, riportando diverse fratture. I responsabili, una volta identificati, sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso, all'autorità giudiziaria, alla quale è stata anche segnalata un'altra giovane di 24 anni per il reato di favoreggiamento, poiché avrebbe tentato di eludere le indagini e depistare gli investigatori.