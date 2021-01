I carabinieri di Sermoneta hanno tratto in arresto M.D.G., 28enne di nazionalità rumena, responsabile di ricettazione e furto aggravato. Le indagini tecniche svolte dai militari hanno consentito di appurare che l'uomo, tra il 2019 ed il 2020, era stato responsabile di almeno 5 furti avvenuti a Sermoneta, ai danni di abitazioni, capannoni e locali tecnici, impossessandosi di veicoli, materiale informatico, attrezzi da lavoro e gasolio. Molta della refurtiva è stata recuperata dai militari e riconsegnata ai proprietari, ed il ladro, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di latina, è stato tratto in arresto e condotto presso una casa circondariale.

