Sono 3.786 le dosi di antidoto Pfizer-Biontech finora somministrate nella nostra provincia, secondo un "piano vaccini" studiato nei minimi dettagli per garantire prima di tutto l'immunizzazione degli operatori sanitari, dei medici di base e di personale e ospiti delle Rsa. E farsi trovare pronti alla fine del mese quando toccherà agli over 80 anni.

Quasi la metà delle quantità finora somministrate riguarda l'ospedale Santa Maria Goretti, dove 1.758 soggetti tra medici e infermieri (al dato vanno aggiunti anche i dottori di medicina generale) hanno ricevuto la prima dose del siero (il primo giorno di richiami è in programma il 19 gennaio, quando riceveranno la seconda quantità dell'antidoto i primi 48 vaccinati della nostra provincia).

Oltre 600 invece sono le dosi iniettate agli operatori sanitari del Dono Svizzero di Formia, 384 a quelli del'Icot, 348 invece sono andate al Fiorini di Terracina, 186 finora le dosi assegnate al San Giovanni di Dio di Fondi, mentre è stata ormai completato - con 210 vaccini - il primo ciclo di immunizzazione alla clinica Città di Aprilia.

Nella nostra provincia vengono scaricate (al Santa Maria Goretti che funge da hub territoriale) 2.300 dosi di vaccino Pfizer ogni settimana, ma ne vengono somministrate circa 1.600, le altre sono messe da parte come "scorta" per far fronte a qualsiasi evento avverso. Quale? Per esempio i possibili ritardi nelle consegne: avere quantità sempre disponibili diventa fondamentale affinché al 21esimo giorno di distanza venga sempre garantito il richiamo a coloro che hanno avuto la prima dose.

E fondamentale diventerà averne sempre a disposizione anche quando arriverà il turno dei soggetti over 80 anni. Per la loro vaccinazione sarà decisivo l'apporto dei dottori di medicina generale, specialmente quando verranno scaricate le dosi del siero Moderna (le prime quantità dovrebbero arrivare in settimana) più facilmente conservabile rispetto all'antidoto Pfizer: verrà spedito a temperature di -20° C, ma una volta scongelato potrà essere mantenuto per una ventina di giorni in frigorifero (2-8 ° C) e anche a temperatura ambiente per 12 ore.