Rimane il fatto che l'attenzione va comunque mantenuta alta e soprattutto non bisogna abbassare la guardia perché i rischi di contagio rimangono concreti.

Quel che si può desumere, stando anche a quanto affermano diversi sindaci della provincia di Latina, è che i numeri alti di casi positivi registrati in alcuni degli ultimi giorni, potrebbero essere legati a tamponi fatti tra Natale e Capodanno e che solo ora vengono comunicati dalla Asl. Insomma, sarebbero arrivati tutti insieme.

Dopo il record di ieri di 382 positivi oggi il numero dei nuovi contagi è molto più contenuto: 119. Inoltre viene registrato 1 morto ( a Terracina) e 122 guariti. Perché una differenza così alta da un giorno all'altro, sui casi positivi? Una risposta ufficiale non c'è dal momento che la Asl di Latina, per scelta, comunica solo numeri senza dare spiegazione degli stessi.

