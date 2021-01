Lo scontro è accaduto questa mattina poco prima delle 8. Il bus Cotral ha visto esplodere parte dei vetri laterali colpiti a seguito dell'urto col mezzo dell'Ama. Sul posto le forze dell'ordine per eseguire i rilievi del caso. La giovane apriliana è stata medicata all'ospedale Sant'Eugenio: aveva una scheggia in un occhio, tolta senza conseguenze.

Incidente questa mattina a Roma, all'Eur, tra un bus del Cotral e un mezzo della raccolta dei rifiuti dell'Ama. A bordo del bus, partito in mattinata da Latina, c'erano due ragazze di Aprilia una delle quali è rimasta lievemente ferita dall'urto.

