La città di Aprilia dice addio a Lino Palladinelli, colonna e anima del Carnevale Apriliano e instancabile organizzatore di eventi per la città. L'uomo si è spento ieri all'età di 74 anni, per decenni è stato uno dei mattatori del Carnevale Apriliano, un appuntamento irrinuciabile al quale partecipava con il gruppo carristi che portava il suo nome. Ma Palladinelli è stato molto di più, un vulcano di idee e progetti che per decenni ha realizzati eventi sul territorio: come presidente dell'associazione Mestieri e Tradizioni ha promosso mostre fotografiche e appuntamenti tesi alla difesa dell'artigianato, alla riscoperta delle tradizioni popolari e della storia di Aprilia, inoltre in qualità di promotor per anni ha organizzato Miss e Mister Aprilia. Alla famiglia le condoglianze da parte della nostra redazione.

"Ci mancherà - ha commentato in un post il sindaco Antonio Terra - il suo entusiamo e la sua capacità di coinvolgere, attorno alle sue idee, associazioni, comitati e semplici cittadini. Alla sua famiglia va l'abbraccio mio e dell'interà città".

I funerali si svolgeranno domani alle ore 10.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti di piazza Roma.