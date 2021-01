L'episodio da cui è scaturita l'attività investigativa risale ad ottobre del 2019, allorquando la Squadra Mobile arresta un uomo di Aprilia trovato in possesso di oltre 35 kg di marijuana. Le successive investigazioni, anche di natura tecnica, hanno consentito di raccogliere numerosi elementi di prova relativi a coltivazione, produzione, detenzione e spaccio di stupefacenti.

Le indagini, svolte dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e coordinate dal Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica di Latina, hanno permesso di trarre in arresto due uomini di Aprilia, padre e figlio di 59 e 31 anni, mentre per tre loro stretti conoscenti, sempre di Aprilia – due ragazzi ed una ragazza, tutti trentenni – è stata disposta la misura dell'Obbligo di presentazione alla P.G..

La Polizia di Stato di Latina, alle prime luci dell'alba, ha eseguito cinque misure cautelari per traffico di sostanze stupefacenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli