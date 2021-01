"Oggi la nostra Comunità piange la scomparsa prematura della cara Maria Grazia Manzi". E' quanto scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Sonnino Luciano De Angelis, che dà notizia della scomparsa della nota concittadina.

"Da sempre impegnata in politica. Democristiana vera con fortissimo attaccamento ai valori cattolici. Eletta per molte legislature ha ricoperto incarichi importanti, Assessore al Bilancio per 2 legislature, quindi Assessore ai Servizi Sociali e Salute, la sua vera passione. Nel recente passato è stata anche mio Vice Sindaco. Ci ha lasciato dopo una breve, brevissima malattia. Ai figli, ai nipoti, e a quanti gli hanno voluto bene il nostro cordoglio e il nostro affetto più sincero. Ci ha lasciato la memoria storica di una politica che forse non esiste più, fatta di romanticismo e passione".