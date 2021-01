E' morto a causa del Covid-19 Giampiero Cipriani, 73enne presidente del centro sociale anziani "Ubaldo Calabresi" di Sezze. A darne notizia è stato il figlio Edoardo sulla sua pagina Facebook. Sgomento in città per la scomparsa di un uomo molto conosciuto e apprezzato.

Tra i primi ad esprimere il suo cordoglio Enzo Eramo, presidente del consiglio comunale, che ha affermato: "Ci sono notizie che ti gelano, ti schiacciano. Solo 20 giorni fa Giampiero mi aveva chiamato e ci eravamo visti per dei lavori al centro anziani Calabresi, lui del centro era appassionato e attivissimo presidente. Conversato, definito i problemi, uomo garbato e attento. Oggi sulla bacheca del figlio Edoardo ho letto della sua scomparsa per Covid, una morte che segna tutta la comunità di Sezze. A nome personale per il lavoro comune e a nome, attraverso il Consiglio comunale, di Sezze esprimo la vicinanza alla famiglia. La comunità perde un uomo generoso, una volta si sarebbe detto un galantuomo".