A riportare le ferite maggiori è stata la donna, trasferita con l'elimbulanza e ricoverata in gravi condizioni al San Camillo di Roma. L'uomo è stato invece trasportato alla clinica Città di Aprilia. Sul posto per eseguire i rilievi ad accertare la dinamica sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.

Stavano camminando sul ciglio della strada quando sono stati investiti da un'Alfa 147 che percorreva via dei Rutuli che probabilmente, complice il buio della strada, non si è accorta della loro presenza.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli