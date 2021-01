A far aggravare la sua posizione sono state le continue violazioni agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria: l'ultima risale allo scorso 4 gennaio allorquando, nonostante il divieto di uscire di casa nelle ore serali e notturne, l'uomo è stato sorpreso, di notte, dagli agenti del Commissariato Secondigliano in strada, insieme con altri pregiudicati. Il Tribunale di Cassino (FR) ha pertanto inasprito la misura cautelare e disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari.

Si tratta di un giovane già coinvolto nell'indagine del Commissariato del sud pontino denominata Game Over, che lo scorso anno permise di sgominare una banda di spacciatori attiva tra Gaeta, Formia e Napoli: il 27 enne, nella circostanza, fu sottoposto alla misura cautelare dell'Obbligo di dimora a Napoli.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli