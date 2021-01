Ceccano questa mattina si è svegliata con una tristissima notizia: nella notte è infatti morto Romano Misserville. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 20 aprile. Misserville, che di Ceccano è stato una bandiera, ha ricoperto, nella sua lunga carriera politica, anche la carica di Senatore della Repubblica. E' stato inoltre un impareggiabile avvocato, un vero "principe" del foro. Il mondo politico ciociaro, e in particolare l'area del centrodestra, cui Misserville è sempre appartenuto con orgoglio, piangono la sua scomparsa.

