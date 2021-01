Sono stati chiusi, al fine di permettere la sanificazione degli ambienti, il Comune e il Comando di polizia locale di Gaeta, a causa di alcuni casi di positività registrati in diversi agenti.

A renderlo noto, il sindaco Cosmo Mitrano: "Come prima decisione, abbiamo stabilito di chiudere da oggi pomeriggio, giovedì 14 gennaio, il Comando della polizia locale e nella giornata di domani il Comune per effettuare la sanificazione degli spazi ed ambienti. Attendiamo gli esiti dei tamponi molecolari dei vigili risultati positivi al test rapido e degli altri dipendenti che si sottoporranno allo screening. Siamo vicini alle persone risultate positive che, per fortuna, sono asintomatici".