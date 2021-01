Ha avuto un piccolo incidente, un frontale con un autotreno senza gravi conseguenze, ieri pomeriggio intorno alle 14:40 dopo aver terminato il suo turno da autista degli scuolabus di Sezze, ha abbandonato la sua automobile a ridosso dell'area dell'Arnalo dei Bufali sul nuovo tratto della 156 dei Monti Lepini proprio mentre l'autista del mezzo pesante, dopo essersi assicurato delle sue condizioni di salute, si era allontanato per prendergli una bottiglia d'acqua.

In macchina ha lasciato documenti e telefono ed è corso verso la collina antistante. E' quello l'ultimo momento in cui è stato visto Giampiero Peloso, 54enne molto conosciuto in città. Immediate sono scattate le ricerche, soprattutto quando i Carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente e avvisata la sua famiglia, hanno avuto la conferma che l'uomo non fosse tornato a casa, in via Murolungo in località Colli.

Sulle sue tracce, dopo le segnalazioni rimbalzate anche sui social, si sono messi in tanti, già da ieri sera. Attualmente nella zona sono impegnati i Carabinieri di Latina e Sezze, gli agenti della Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e diverse squadre di volontari della Protezione Civile. Ci sono anche privati cittadini che tramite droni stanno cercando di monitorare la zona dall'alto, mentre si attende l'arrivo di un elicottero per perlustrare la zona e di una squadra di Carabinieri cinofili.

L'uomo, come spiegato dalla figlia sui social, indossa un maglione blu, un piumino blu, jeans neri e forse un gilet grigio scuro e un cappello o grigio oppure il cappuccio del piumino.