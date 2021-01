Si è spento questa mattina presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Ottavio Archidiacono, stimato magistrato che ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel capoluogo pontino. Aveva 90 anni, Ottavio Archidiacono era originario della provincia di Avellino ma romano di adozione. Il padre, Nicola, era stato vicedirettore del quotidiano "Il Tempo" durante la direzione del fondatore Renato Angiolillo. A Latina per la prima volta nel 1960 come Pretore, Ottavio Archidiacono era rientrato in città, alla fine degli anni '60, e vi è rimasto fino al 1989, quando aveva assunto l'incarico di Procuratore Capo a Frosinone. Lascia la moglie Lia, il figlio Renato, la nuora Alessandra e i nipoti Matteo, Luca e Ottavio.