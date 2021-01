Nel primo pomeriggio, vero le ore 13:15 di mercoledì alcuni Agenti di Polizia Penitenziaria di Velletri si trovavano sul Treno Napoli Roma per recarsi a prestare il proprio turno di servizio nel Penitenziario, durante la corsa del treno un ragazzo di circa 30 anni improvvisamente ha avuto un malore con sincope rischiando l'arresto cardiaco. Fortunatamente in quel momento critico si trovavano vicino al ragazzo privo di sensi, alcuni Agenti della Polizia Penitenziaria di Velletri che immediatamente intervenivano sull' emergenza in corso, applicando tutte le loro conoscenze di pronto intervento. Il ragazzo è stato assistito sul treno dagli Agenti fino all' altezza della stazione ferroviaria di Falciano del Massico, dove prontamente era a disposizione l'Ambulanza del 118 perché allertata in precedenza dagli Agenti. Sono stati 80 minuti di suspense, ma alla fine il ragazzo ha ripreso conoscenza e trasportato presso la struttura Ospedaliera.

A darne notizia sono i sindacalisti del Si.P.Pe. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda e Ciro Borrelli, che da anni denunciano tutte le attività che svolge la Polizia Penitenziaria. Nella serata di ieri un detenuto Rumeno recluso nel carcere di Velletri, ha dato fuoco nella propria cella incendiando alcuni stracci. L' Agente addetto alla vigilanza della sezione, accorgendosi della fuoriuscita del fumo intenso, ha immediatamente spento il fuoco utilizzando l'estintore. Il detenuto Rumeno nonostante sia rimasto illeso, inveiva e minacciava di morte sfidando chiunque si avvicinasse alla propria cella. Grazie alla grande capacità professionale degli Agenti, il detenuto è stato visitato presso il locale infermeria e riportato alla calma.

Nel primo pomeriggio di oggi, un'altro detenuto Rumeno ristretto nel Penitenziario di Velletri, ricevendo la notifica di un cumulo di pena di anni 5, ha tentato di darsi fuoco cospargendosi il corpo con il gas contenuto della bomboletta in dotazione per i fornelletti da campo. Fortunatamente, l' Ass.te c.c. C.C. in servizio presso la sala regia D, accorgendosi dai monitor che presso la cella del detenuto Rumeno c'era una situazione di allarme, allertava immediatamente le tre unità di Pattuglia Ass.te c.c. C.O. – A.S. – A.D. che prontamente giungevano sul posto evitando che potesse innestarsi una grossa fiammata a causa della fortissima concentrazione di gas presente in cella e sparsa in tutta la sezione.

Come sindacato, ci congratuliamo ancora una volta con gli Agenti di Polizia Penitenziaria di Velletri per avere dimostrato - come sempre - grande capacità di intervento.