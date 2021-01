Nelle scorse ore i poliziotti hanno ascoltato gli altri senzatetto che vivevano nello stesso casolare della vittima per ricostruire le sue ultime ore di vita.

Per ora gli investigatori della Questura non escludono alcuna ipotesi, perché sul corpo dell'uomo sono stati notati ematomi che richiedono approfondimenti di natura medico legale.

Sul caso indaga la Polizia, intervenuta con la Squadra Volante dopo la scoperta del cadavere: si tratterebbe di un cittadino indiano che condivideva lo stabile, un ex ristorante, con altri suoi connazionali.

Mistero sulle cause del decesso di un uomo, trovato senza vita stamattina in un casolare disabitato vicino Borgo Piave, alle porte di Latina.

