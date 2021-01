Un grave incidente stradale si è registrato ieri sera alle porte di Borgo Sabotino. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale di Latina, un suv Range Rover Evoque guidato da 35enne, un commerciante della zona, ha urtato un ciclista straniero che pedalava in strada Sabotino alle porte della frazione del litorale, facendolo cadere a bordo strada.

L'urto è stato molto violento, come testimoniano i segni rimasti sulla vettura, sia sulla parte anteriore destra della carrozzeria che sul parabrezza, visibilmente infranto, tant'è vero che il ciclista è volato a bordo strada finendo tra la vegetazione. È stato lo stesso automobilista, sotto choc per l'accaduto, a dare l'allarme ai soccorritori: un'ambulanza del servizio 118 ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni gravissime. Sono in corso, inoltre, gli accertamenti necessari a identificare il ferito, oltre alle verifiche per ricostruire le circostanze che hanno portato allo scontro.