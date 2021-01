Ieri i nuovi casi erano stati 16.146 con 273.506 tamponi, le vittime 477. In totale i casi da inizio epidemia sono 2.368.733, i morti 81.800. Il tasso di positività è al 6,3%, in aumento rispetto al 5,9% di ieri (+0,4%). Le persone guarite o dimesse sono 1.729.216 complessivamente: 16.186 quelle uscite oggi dall'incubo Covid, +0,9% (ieri erano +18.979).

Sono 16.310 i nuovi casi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. I test effettuati sono stati, compresi gli antigenitici, 260.704.. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Le vittime sono 475.

