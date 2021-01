Incidente stradale questa sera attorno alle ore 22 a Cisterna di Latina, in via Monti Lepini. A scontrarsi frontalmente, una Fiat Punto e una Nissan Qashqai. Sull'utilitaria c'era un uomo, G.C. dell'84, rimasto bloccato a bordo per l'impatto. Sull'altra auto una coppia, entrambi sono usciti con le loro gambe dalla vettura, riportando contusioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cisterna e i sanitari del 118. Lungo il lavoro per estrarre dall'auto l'uomo alla guida della Fiat Punto. Il traffico, limitato per il coprifuoco, non ha subito particolari problemi. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Velletri.