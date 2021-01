Dall'amministrazione comunale rendono noto che la struttura che era stata autorizzata da appena due anni era anche stata sottoposta ad una serie di accertamenti non molto tempo fa ed era risultata completamente a norma.

Intanto Si attendono buone notizie dagli ospedali dove sono ricoverati i cinque anziani Ospiti di Villa dei Diamanti di Lanuvio e i due operatori socio assistenziali che ieri mattina sono stati ritrovati privi di sensi nell'immobile di via Monte Giove Nuovo alle porte di Lanuvio. Anche loro avevano inalato esalazioni che si sospetta siano scaturite dal sistema di riscaldamento e che per cinque altre ospiti della comunità alloggio si sono rivelate fatali.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli