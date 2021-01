Mattinata di controlli per i carabinieri della compagnia di Formia, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio effettuati nella giurisdizione e finalizzati a contrastare i reati in genere, hanno denunciato diverse persone all'autorità giudiziaria.

Una giovane 31enne, per il reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti", per essere stata trovata in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di grammi 5,7 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

Un 51enne per "guida sotto l'influenza dell'alcol", per essere stato sorpreso alla guida del proprio ciclomotore con tasso alcolemico pari a 2,1 g/l, a seguito di accertamento alcolimetrico. la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato ad una ditta incaricata alla custodia giudiziaria;

Due donne, una 46enne ed una 21enne, per il reato di "ricettazione", per essere state trovate in possesso di oggetti, documenti vari nonchè della somma di euro 520,00, oggetto di alcuni furti su autovettura, precedentemente avvenuti a Formia.

Cinque persone, per essere state trovate in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish.