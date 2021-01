Multa e denuncia per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari. E' quanto disposto dai carabinieri del Nas di Formia per un esercizio che vende generi alimentari.

I carabinieri hanno effettuato controlli ad alcuni esercizi commerciali, unitamente a personale arma del Nas di Latina riscontrando violazioni di cui all'art. 6 comma 5 D.LGS 193/2007 (controlli in materia di sicurezza alimentare). In particolare, in uno dei locali controllati, un dipendente non aveva effettuato il previsto corso di formazione haccp, comminando sanzione di euro 1.000, mentre in un altro è stata riscontrata la mancata tracciabilità di circa 125 kg. di alimenti (prodotti ittici e carni), sottoposti a sequestro amministrativo e comminando una sanzione di euro 1.500.