Un servizio di videochiamate per chi ha parenti ricoverati per Covid all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un servizio attivo da pochi giorni, in collaborazione con la protezione civile. A spiegare il funzionamento, è il dottor Loreto Capuano.

"Per chi ha parenti ricoverati per COVID-19 vi è da pochi giorni la possibilità di fare videochiamate tramite la protezione civile presente in ospedale. Sono stati messi a disposizione dei tablet appositamente per la questione in atto, dato che molti pazienti sono anziani e non hanno possibilità di comunicare tramite mezzi telematici.. L'unico modo per combattere il covid oltre al grande lavoro dei sanitari e delle terapie, ciò che non deve mancare sono la forza e l'ottimismo, cose che spesso in questi pazienti vanno perse. Il supporto dei propri cari è importante"

Si può chiamare il 3316811480 oppure farsi passare attraverso il Centralino del Goretti la protezione Civile, organizzeranno loro l'appuntamento telefonico in collaborazione con i reparti, nel rispetto della privacy.