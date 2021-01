Positiva al Covid anche l' assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Gaeta Gianna Conte. A renderlo noto lei stessa, attraverso un messaggio sui social.

"Il Covid-19... colpisce te e chi ti è vicino, sai che può procurare ansia, paura, sofferenza, disorientamento, tante difficoltà ed isolamento! – scrive la Conte - Non sai come e quando arriverà...ma c'è una certezza, nonostante tutto, esistono persone che rischiano e perdono la vita per aiutare gli altri e superare questo maledetto virus! Persone normali, come medici, infermieri, personale sanitario, farmacisti, volontari e forze dell'ordine che tutti i giorni, in prima linea sono pronti a sostenere l'altro in questa emergenza sanitaria!

Capiamo ancora di più, quanto siano importanti gli affetti e il calore dei familiari, degli amici e dei colleghi quando vengono meno...ma il loro sostegno, i loro sorrisi, messaggi, la loro voce e le videochiamate non ti lasciano mai soli perché sono dietro l'angolo pronti a sostenerti anche a distanza! Grazie per esserci "Anche se il timore avrà sempre più argomenti, scegli la speranza."

La Conte, anche da consigliere comunale e Presidente della Commissione Cultura è stata in prima linea da marzo in poi per la distribuzione delle mascherine non solo a Gaeta ma in tutto il comprensorio ed in altre iniziative di informazione e contrasto alla pandemia in corso.