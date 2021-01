Un violento incidente stradale si è registrato stamattina in via Mercurio, nella zona del quartiere Pantanaccio alle porte di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità, due automobili si sono scontrate all'incrocio con via degli Astronauti: ad avere la peggio un ottantenne della zona, che sedeva al volante di un'utilitaria, trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso della clinica Città di Aprilia con una serie di contusioni e fratture, in condizioni comunque non gravi.

Stando a una prima ricostruzione, l'Opel Corsa guidata dal pensionato sarebbe sbucata da via degli Astronauti, traversa di via Mercurio, proprio mentre arrivava, sulla strada principale, una Land Rover Freelander guidata da un 19enne di Cori che si stava recando a Latina con altri due amici, tutti studenti. A causa del violento impatto tra la parte anteriore sinistra del suv e la fiancata dell'utilitaria, quest'ultima è carambolata a bordo strada, mentre la prima ha finito la propria corsa contro il cancello di un'abitazione privata. Mentre l'anziano è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118, i tre giovani sono usciti illesi dall'abitacolo.