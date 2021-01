La stazione ferroviaria di Latina Scalo ha fatto da scenario stamattina un drammatico incidente. In circostanze al vaglio della Polfer, un uomo è stato travolto da una locomotiva in transito all'interno dello scalo. Col supporto del personale della Questura di Latina sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e risalire all'identità della vittima. Ci sarebbe almeno un testimone che ha visto l'uomo lanciarsi sui binari mentre transitava il treno, una locomotiva di servizio che non trasportava passeggeri. Durante gli accertamenti e i rilievi della polizia scientifica la stazione è rimasta chiusa, con il conseguente blocco della linea ferroviaria. Tutti i treni sono al momento cancellati in attesa della riapertura della linea che potrebbe avvenire tra non molto visto che gli operatori stanno iniziando la rimozione dei resti dai binari.