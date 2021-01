La vittima è un noto fornaio del borgo, Luigi Seri di 61 anni. Sul posto, dopo l'allarme sono accorsi il personale del 118 e gli agenti del commissariato di Genzano. Cordoglio in tutto il paese dove la vittima era stimata e benvoluta.

Esce di casa lasciando le chiavi all'interno, tenta di arrampicarsi sul balcone per rientrare ma precipita nel vuoto e muore davanti agli occhi della moglie e della figlia.

