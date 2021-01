È scattato la scorsa notte, l'arresto di un 48enne di Latina per il reato di atti persecutori, colto in flagrante dai carabinieri della stazione di Aprilia, dove sono avvenuti i fatti.

In particolare l'uomo si era recato presso l'abitazione della sua ex convivente, già sottoposta nei mesi scorsi a minacce di morte denunciate all'Arma, temendo per la sua incolumità dopo la fine della relazione sentimentale con il suddetto. I servizi approntati dai Carabinieri, consentivano di intervenire tempestivamente nella circostanza, evitando che il prevenuto potesse dare seguito alle sue intenzioni delittuose, procedendo quindi al suo arresto ed al trasferimento in regime detentivo presso il proprio domicilio, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria.