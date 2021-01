Aveva 60 anni, era di origini polacche, ma da tempo, da anni, viveva integrato nella comunità di Lanuvio. Qualche ora fa, dopo che il figlio ha allertato sia il 118 che il 115, l'uomo è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione nelle campagne di Lanuvio.

Proprio il figlio che non lo sentiva da quattro giorni, ha provato ripetutamente a mettersi in contatto con lui. Poi ha deciso di lanciare l'allarme temendo che fosse stato colto da un malore. E così sembra che siano andate le cose. L'ipotesi più probabile è quella di un infarto che non gli ha lasciato scampo.

"Non c'è pace per il nostro paese che si ritrova a perdere altri suoi abitanti in modo così tragico" ha sottolineato il sindaco Luigi Galieti che solo qualche ora prima, ieri sera, era dovuto intervenire per soccorrere un 60enne che era precipitato nel tentativo di raggiungere il balcone della sua abitazione dato che aveva lasciato le chiavi di casa all'interno.