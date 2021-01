È stato rintracciato questa mattina Valerio Federici, il 34enne di Aprilia scomparso dallo scorso 23 dicembre 2020, rendendosi irreperibile ai familiari e non facendo più ritorno nella sua abitazione di La Storta.

A ritrovarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato in zona San Pietro, proprio dove a inizio anno era stato intravisto e fermato per un controllo documenti. A darne notizia è stato Antonio Federici, il padre di Valerio, chi in queste settimane ha cercato per tutta Roma il ragazzo - preoccupato per la sua prolungata assenza - e la scorsa settimana ha lanciato un appello per il ritrovamento in diretta a Chi l'ha visto.