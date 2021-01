L'assessore alla Pubblica Istruzione di Aprilia, Elvis Martino, positivo al Covid-19. A darne notizia è stato proprio il delegato alla Cultura con un post pubblicato su facebook questa mattina, nel quale ha informato la cittadinanza del risultato del tampone molecolare eseguito negli ultimi giorni. "Sono positivo al Covid 19, al momento tanta debolezza, un forte mal di testa, un lieve dolore a livello polmonare, qualche linea di febbre. Anche mia moglie Mariana Sima e mio figlio Francesco sono positivi. Sono stato contattato poco fa dalla Asl di Latina - spiega Martino su fb - di competenza per le domande di rito. Molto triste sentire mio figlio piangere per non poter uscire e vedere i suoi nonni. E' una brutta notizia per le molteplici attività della mia quotidianità, ma le continuerò a seguire tutte al meglio. Comprendo la difficoltà di molti cittadini, molti che abitano negli appartamenti, di vivere la quarantena, la mia fortuna e quella della mia famiglia è di avere un giardino esterno che potremmo utilizzare nei prossimi giorni. Non è una semplice influenza, conosco bene il mio corpo, sento diversi dolori, ma sono certo che un aiuto sarà quello di vivere questa positività con altrettanta positività. Vi darò aggiornamenti nei prossimi giorni". Si tratta del primo caso di Coronavirus tra i componenti della giunta Terra e del terzo che investe il Consiglio comunale, dopo i contagi che hanno interessato i consiglieri Vincenzo La Pegna e Alessandra Lombardi.