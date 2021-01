I fatti risalgono al 16 maggio 2016 quando il reo si rendeva responsabile di una rapina in pregiudizio di una anziana donna che aveva prelevato la pensione poco prima da un ufficio postale di Latina.

Nella giornata di ieri, in Maenza, i Carabinieri del locale Comando Stazione, davano esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nei confronti di un 60 enne del posto, che dovrà scontare una pena residua di 3 anni, 2 mesi e 7 giorni di reclusione per il reato di rapina, presso la Casa circondariale di Frosinone.

