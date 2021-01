Nella giornata di ieri, Carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto, in ottemperanza all'Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, un 56 enne della provincia di Caserta, condannato per i reati di Favoreggiamento personale e Furto, commessi nell'anno 2011 a Nettuno.

L'uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Frosinone per espiare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione.