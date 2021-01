Sono 14.078 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.422.728. Le vittime sono 521 (totale 84.202). I tamponi eseguiti sono stati 267.567, in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati 279.762. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 13.571, con 524 morti.

Ancora la Lombardia la regione con il numero più alto dei di casi.

È ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di nuovi casi di Covid in Italia: 2.234 nelle ultime 24 ore. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Emilia Romagna (1.320), Lazio (1.303), Puglia (1.275), Sicilia (1.230), Campania (1.215) e Veneto (1.003).