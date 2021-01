Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza alle persone, per un incendio avvenuto in via Tivera, a Cisterna di Latina, ieri sera attorno alle ore 21 che ha visto andare distrutta un'automobile. Il rogo ha visto coinvolta una Bmw che era parcheggiata a bordo strada e che è stata immediatamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latina che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. Secondo le prime ricostruzioni, a quanto pare l'incendio è scaturito per cause accidentali. Viene pertanto esclusa quasi in via definitiva l'ipotesi di un attentato incendiario.