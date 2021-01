I due sono accusati di aver indotto una donna, mediante fraudolenta inserzione su un portale internet, ad accreditare su una carta prepagata la somma di euro 1.720 quale corrispettivo per l'affitto estivo di una casa vacanza ubicata in Gaeta, che di fatto si rivelava essere inesistente.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli