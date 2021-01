Sono 103 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. A renderlo noto è la Asl di Latina, che nell'odierno bollettino registra anche il decesso di due pazienti, rispettivamente di Fondi e di Sonnino. Sono 84, invece, i guariti rispetto a ieri.

