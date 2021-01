Gli alunni della classe 4E della scuola di via Tanaro ad Ardea, in via precauzionale, sono stati posti in quarantena. E' quanto comunicato oggi dal dirigente scolastico Gaetano Laudani.

Da lunedì 25 gennaio gli studenti del plesso di via Tanaro, dunque, non andranno più a lezione per il periodo della quarantena a causa di un caso di Coronavirus.