Alta adesione, anzi totale ieri in Tribunale a Latina, (salvo i processi che rischiavano la prescrizione) per la manifestazione di protesta intrapresa dei giudici onorari togati e i vice procuratori onorari. Lo stato di agitazione permanente della categoria proclamato dalla Consulta della magistratura onoraria, punta a far valere i diritti di una componente fondamentale del sistema giustizia, spesso tenuta in secondo piano come hanno ripetutamente osservato molte toghe. Proprio i giudici onorari avevano organizzato una manifestazione di protesta lo scorso dicembre davanti alla Corte di Cassazione per sottolineare il gravissimo stato in cui si trovano. L'obiettivo è quello di ottenere il riconoscimento di alcuni diritti, a partire ad esempio dalla tutela della malattia alla maternità fino al riconoscimento previdenziale alle ferie. In Tribunale a Latina, l'adesione oggi è stata molto alta anche nel settore civile.