Un tragico incidente stradale mortale si è registrato stamattina vicino Borgo Montello, all'altezza dello svincolo della statale Pontina, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con pattuglie dei distaccamenti di Aprilia e Latina, un uomo a bordo di uno scooter Scarabeo Aprilia è stato travolto da un autobus del trasporto pubblico regionale andando incontro alla morte. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il bus proveniva dalla 148 e attraversava lo svincolo, quindi l'uomo in sella al motorino non avrebbe rispettato lo stop finendo nella traiettoria del mezzo pubblico. Col supporto di Polizia Locale e Anas, durante i rilievi è stato chiuso lo svincolo per le auto in transito sulla Pontina in direzione nord e sotto al cavalcavia per chi è diretto verso Cisterna. Sull'identità della vittima sono in corso gli accertamenti della Polizia.