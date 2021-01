Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Minturno nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di armi, hanno denunciato un 64 enne per non aver comunicato al locale Comando Arma il trasferimento dal precedente luogo di residenza al nuovo, delle armi regolarmente detenute (nr. 2 pistole, nr. 1 beretta cal. 9x21 px4 storm, nr. 1 beretta cal.7,65, nr. 87 proiettili).

Pertanto si procedeva al sequestro amministrativo di quanto rinvenuto per adempiere alle ulteriori previsioni di legge.