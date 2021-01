Gli arrestati saranno trattenuti presso le camere di sicurezza dei Comandi Arma, in attesa del giudizio direttissimo.

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri di Aprilia nell'ambito di attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, due cittadini albanesi un 30 enne ed un 23 enne sorpresi all'interno di un ipermercato del centro mentre asportavano bevande alcoliche per un valore di 350 €.

