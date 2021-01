L'Amministrazione comunale di Gaeta, con l'ordinanza odierna a firma del Sindaco Cosmo Mitrano, ha proclamato il lutto cittadino che sarà osservato lunedì 25 gennaio per la scomparsa di Quirino Leccese avvenuta venerdì scorso. In segno di lutto verranno esposte a mezz'asta le bandiere del Palazzo comunale nel giorno della celebrazione delle esequie del prof. Leccese, già Sindaco di Gaeta dal 24 giugno 1982 al 30 luglio 1985 e dal 25 febbraio 1987 al 12 giugno 1988.



"Lunedì 25 gennaio onoreremo la memoria di Quirino Leccese. Sarà l'estremo saluto da parte dei gaetani ed il simbolico abbraccio dell'intera comunità ai suoi cari e familiari. Le Istituzioni vanno rispettate ed è nostro dovere civico e morale onorare coloro che hanno dedicato la loro vita ed il loro tempo rivestendo l'incarico cittadino più alto ed importante. Una decisione – aggiunge Mitrano – che nasce da una profonda riflessione che ho maturato nel tempo durante il mio percorso politico ed amministrativo iniziato ormai nove anni fa. Da oggi – spiega il Sindaco Mitrano – andiamo quindi ad inserire un articolo nel regolamento comunale con cui disponiamo l'osservanza di una giornata di lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione al dolore dei familiari degli ex Sindaci della nostra città".