Ci sono 174 nuovi casi positivi in provincia di Latina e altre 3 morti causate dal Coronavirus. E poi ben 1004 guariti comunicati oggi dalla Asl di Latina. E' chiaro, purtroppo, che questo numero elevato di negativizzazioni non è dovuto alla scoperta di una cura nell'ospedale di Latina, bensì ad un recupero di pregresse guarigioni non conteggiate dal bollettino della Asl pontina. Sempre la Asl comunica poi quanto segue: "Si registrano inoltre 557 positivi frutto di un'attività di recupero dati provenienti da tamponi effettuati presso laboratori privati".

Dalle scarse informazioni che dà la Asl è un be rebus capire di quando sono questi 557 positivi.

Le tre vittime comunicate oggi erano residenti a Cisterna e Latina

I nuovi casi Comune per Comune

Aprilia 21

Bassiano 1

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna 7

Cori 2

Fondi 15

Formia 14

Gaeta 1

Itri 4

Latina 39

Lenola 1

Maenza

Minturno 8

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 6

Ponza 1

Priverno 7

Prossedi

Roccagorga 3

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 10

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 3

Sezze 14

Sonnino 4

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 10

Ventotene

TOTALI 174