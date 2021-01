Il sistema di sicurezza sta comunque garantendo energia elettrica al reparto, dunque nessuna conseguenza per le normali attività sanitarie del nosocomio. I responsabili dell'Unità stanno però considerando l'ipotesi di un trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati in un'altra struttura se il problema dovesse persistere.

Corto circuito nel reparto di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Fumo e odore di plastica bruciata si sono sparsi nel reparto. Immediato l'intervento della squadra di sicurezza interna dell'ospedale, che sta provvedendo a sistemare il guasto all'impianto elettrico per evitare ulteriori problemi.

