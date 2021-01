Preoccupa la situazione dei contagi all'interno di una comunità alloggio per anziani di Sezze, dove i tamponi molecolari hanno confermato la positività di 6 ospiti e 2 operatori. Al "Bella Italia", struttura che si trova in via Bertonia, erano stati effettuati test rapidi due giorni fa che avevano dato esito positivo. Sono scattati immediati i protocollo, vale a dire la messa in sicurezza di tutti quelli che sono risultati negativi tra ospiti e operatori. Tutti i positivi sono asintomatici, e proprio per questo c'è la concreta possibilità che si possa optare per la scelta utilizzata nel caso di villa Marina, con gli stessi operatori positivi a gestire la situazione in quello che poi a tutti gli effetti diventerebbe una sorta di Covid-hotel.