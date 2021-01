Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in viale Nervi, di fronte al centro commerciale Palazzo di Vetro. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e la chiusura della strada al traffico durante le operazioni di soccorso, una giovane donna al volante della propria Peugeot 207 che proveniva da via Milano in direzione del centro, ha urtato lateralmente una Fiat Punto ferma in doppia fila. La ragazza non deve essersi accorta della vettura perché l'impatto è stato molto violento, tanto da scaraventare la vettura ferma contro le altre macchine in sosta lungo la strada, un suv Kia Sportage e una Toyota Yaris. Per la violenza dell'urto la donna, 29 anni, ha subito ferite e contusioni che hanno richiesto il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi. Ferito, in maniera non grave, anche l'uomo che sedeva al volante della Fiat Punto ferma in doppia fila che aveva appena fatto scendere la moglie e aspettava per poter ripartire.