Le altre due, poco più che maggiorenni e risultate residenti ad Aprilia e Roma, sono state allontanate da Terracina con Foglio di Via Obbligatorio.

Gli agenti riuscivano però a fermarle e identificarle: a carico della maggiore delle tre, una ventiquattrenne nata a Roma ma residente ad Aprilia, è emersa la pendenza di un ordine di carcerazione motivo per cui, al termine delle operazioni di rito, la donna veniva associata presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia.

Durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti transitavano davanti un supermercato cittadino, ove di recente erano stati consumati numerosi furti e nel parcheggio attiguo notavano tre donne che, alla vista dell'auto della Polizia, cercavano di nascondersi tra i veicoli in sosta.

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Terracina hanno tratto in arresto una giovane donna su cui gravava un Ordine di Carcerazione, emesso dalla Procura dei Minori di Roma per reati contro il patrimonio.

