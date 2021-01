Auto in fiamme a Latina. Poco prima delle 5 i vigili del fuoco del capoluogo sono dovuti intervenire per domare le fiamme in via Giordano, nel quartiere ex Q5, a seguito di un rogo che ha coinvolto un'automobile parcheggiata a bordo strada. L'auto, completamente avvolta dalle fiamme, è andata distrutta ma fortunatamente non ci sono stati danni a cose o persone. Sul posto è intervenuta anche una voltante della Polizia di Stato che, insieme al personale dei vigili del fuoco, sta cercando ora di ricavare elementi necessari per risalire alla causa dell'incendio. Per ora non si esclude alcuna pista.